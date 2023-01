¿Buscas un buen libro? Estos son los que más nos han gustado de 2022

Por qué nos ha gustado tanto: "No es que sea el libro que más me ha gustado a nivel literario de todos los que he leído este año, pero sí el que más me ha sorprendido y con el que más me he identificado. Y es que, aunque no me encontrara en el mismo momento vital que Paula Ribó cuando lo escribió allá por 2018 (lo ha reeditado en 2022 de la mano de Penguin Random House), es muy fácil sentirse reflejada en esa angustia, desorientación e incertidumbre vital de una veinteañera a punto de entrar en la treintena, en plena ruptura sentimental, que ve como los pilares en los que creía que se sustentaba su mundo se derrumban, pero que nos enseña una lección importantísima: que no hay que tener miedo a los cambios y que todo pasa por algo.