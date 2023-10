Los mejores ejercicios con mancuernas para una espalda fuerte

No solo con el objetivo de presumir de una espalda fuerte y sana -a la altura de la de Doña Letizia- también porque según los expertos realizar ejercicios de espalda en una rutina es vital, ya que estos son los encargados de realizar las tracciones, patrones básicos del movimiento. Por todo ello, olvídate de falsos mitos sobre este tipo de rutinas, sobre todo en mujeres, y no dudes en incorporarlos a tu entrenamiento cuanto antes. En este artículo de fitness vamos a poner el foco en los ejercicios para espalda realizados con mancuernas, un elemento versátil, fácil de utilizar, que además podemos llevar de un lado a otro porque no ocupan mucho espacio, que se han convertido en los últimos años en una herramienta vital en cualquier rutina deportiva. Contar con ellas es sinónimo de éxito y un gran punto de apoyo.