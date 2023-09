Los mejores ejercicios de hombros para presumir de una espalda tonificada

Aunque 'a priori' no lo creas, entrenar los hombros es tan importante como cualquier otra parte del cuerpo, ya que no solo conseguiremos tonificar esta zona para que se vea espectacular cualquier prenda con escote -como bien ha dejado ver la Reina Letizia en más de una ocasión-, también una buena rutina de ejercicios de hombros ayudará a liberar tensión y relajarnos. "Los hombros están implicados en la mayoría de movimientos en los que interviene el tren superior, por lo que debemos entrenarlos para ser capaces de soportar más cargas, aguantar dichas cargas por más tiempo y muy importante, para evitar lesiones y dolores de espalda, cuello y del propio hombro, ya que es una musculatura con fácil tendencia a lesionarse si no se trabaja adecuadamente o no se fortalece", apuntan desde Entrena Virtual, la plataforma líder de entrenamiento 'online'.