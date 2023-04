Qué son los rollitos de la espalda y cuáles son los ejercicios ideales para acabar con ellos

Para que estos se mantengan en su sitio y no engrosen conforme vamos cumpliendo años, debemos mantener una alimentación adecuada en la que no haya excesos de nada, esto es, poca cantidad, poca sal y pocos azúcares. Sabemos que mantener a raya la dieta es complicado y, por eso, de cara al verano (la época en la que más mostramos esta parte de nuestro cuerpo, con vestidos de tirantes, bañadores y bikinis), hemos buscado cuáles son los ejercicios definitivos para no aparezcan estos rollitos, para muchos, antiestéticos.