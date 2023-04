Todo lo que debes tener en cuenta para hacer tus ejercicios de abdomen correctamente

En el universo ‘online’ encuentras una infinidad de noticias sobre rutinas de ‘fitness’ para conseguir tener un ‘six pack’ perfecto. Vídeos, entrevistas a expertos, explicaciones teóricas... Información, desde luego, no nos falta. Eso sí, poner todo eso en práctica, es otra historia. A menudo nos surgen muchas preguntas, sobre cosas básicas, que la red no es capaz de contestar. Así que, en este artículo vamos a intentar darte respuestas sentando las bases de todo aquello que tienes que tener en cuenta en el momento en el que vayas a realizar tus ejercicios de abdomen.