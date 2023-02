Este es el ejercicio con el que Rihanna tonifica sus glúteos y consigue una figura envidiable

No cabe duda de que la cantante de 'Umbrella' está encantada con su cuerpo y lo está gracias a que luce la figura que desea gracias a las propuestas de su entrenador personal, Harley Pasternak, también nutricionista y quien nos ha dado más de una idea gracias a los distintos vídeos que ocupan su perfil en Instagram. No obstante, el que más nos interesa es el que le propone a Rihanna para lograr tonificar sus glúteos y hemos dado con ello gracias a 'Women's Health US', donde ha explicado en qué consiste parte de la rutina de la de Barbados.