Los ejercicios para el trapecio que te ayudarán a fortalecer la espalda y evitar lesiones

Es importante resaltar la importancia de un músculo como el trapecio, que se suele olvidar en las rutinas de ejercicios y que tiene una finalidad crucial para el organismo. El trapecio entra en juego en muchos ejercicios de nuestra rutina habitual de hombros y espalda principalmente, pero no por ello nos podemos olvidar de este y no prestarle la atención que se merece en nuestra rutina. "Normalmente pensamos que si hacemos otros ejercicios, el trapecio también trabaja y así es, pero no específicamente, por eso debemos hacer 1 o 2 ejercicios dedicados únicamente a este músculo", apunta la creadora de RETO48, que no duda en señalarnos tres ejercicios que están enfocados específicamente en el trapecio, un músculo vital para corregir la postura.