Ejercicios para realizar en casa (aptos para principiantes): la rutina para la que no valen las excusas

Gracias a Internet tenemos al alcance múltiples plataformas, pero no siempre los métodos son los adecuados o se adaptan a nuestros objetivos, y es importante conocer con detalle qué y a quiénes vamos a seguir (en esta ocasión sus rutinas de ejercicios) para no lesionarnos. "La gente suele hacer estos entrenamientos mirando vídeos de Internet y ahí vienen los problemas. Uno de los errores más frecuentes es no vigilar el posicionamiento de las piernas o brazos al hacer ciertos ejercicios, porque no solemos fijarnos bien en los movimientos. O puede que el vídeo no esté dirigido bien a principiantes y no se expliquen bien los ejercicios. Por eso muestra recomendación es recurrir a plataformas como nuestro Reto48 On Demand, donde los 'coaches' explican muy bien los posiciones, tanto para principiantes como para intermedios y avanzados", señana Álvarez, a la vez que aconseja realizar estos ejercicios en superficies planas, "porque los pequeños desniveles pueden hacer sufrir a los tobillos, o incluso provocar lesiones de rodillas".