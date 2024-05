La fundación benéfica del príncipe Harry y Meghan Markle, investigada por supuesta morosidad

Sin embargo, ha sido declarada morosa por cuotas impagadas y podría enfrentarse a multas o a la suspensión del registro. Según publica el medio The Independent, "el aviso de morosidad a la organización fue enviado por el Fiscal General de California, Rob Bonta, por no presentar sus informes anuales y tarifas de renovación". Un aviso que se envió hace casi dos semanas, en concreto el pasado 3 de mayo, y donde se decía claramente que "una organización que figura como delincuente no está al corriente de sus obligaciones".