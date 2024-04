Nuevo jaleo entre Meghan Markle y Kate Middleton: el problema con su nueva marca

La página muestra el mensaje: "Perdón. Permiso. Por favor, haced un donativo a Trussell Trust". También incluye un enlace a una página de recaudación de fondos de Just Giving para dicha organización benéfica. Lo más llamativo es que en las últimas horas no han parado de realizarse donaciones, y se calcula que esta "broma pesada" a la duquesa de Sussex ha ayudado a recaudar más de 7.000 libras, según calcula el periódico The Independent.