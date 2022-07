María Pombo y su conjunto amarillo con el que nos confirma cuál es el color del verano

Un chaleco y un pantalón ancho de su marca 'Name the Brand' ha sido con lo que la 'influencer' ha vuelto a triunfar por redes.

Tamara Conde

La boda de Teresa Andrés e Ignacio Ayllón ha sido el evento más comentado del fin de semana, y sus respectivos looks, también. Desde los impresionantes vestidos de la novia hasta los estilismos entre los que han triunfado diferentes tonalidades de rosa, ningún traje ha pasado desapercibido. Pero de lo que no se ha hablado tanto y merece la pena que sea comentado es de la postboda (la cual terminó con un concierto de C. Tangana). Para ella, la 'influencer' María Pombo, que fue una de las invitadas más radiantes del enlace, ha lucido un conjunto de chaleco y pantalón en una tonalidad de amarillo muy veraniega con el que nos ha demostrado, una vez más, que este es el color que más triunfa esta temporada.

Hace unos días arrasó a través de su perfil de Instagram con un vestido de crochet que, al igual que el conjunto, es de su marca Name the Brand y del mismo color. Pero este conjunto tan versátil ha terminado de enamorarnos y nos parece la opción ideal para las noches más fresquitas de verano.

A parte de favorecer y potenciar nuestro bronceado, este conjunto de lino es muy cómodo y ambas piezas, tanto juntas como por separado, tienen un toque elegante para arreglar cualquier look. Un 'outfit' que todas nosotras vamos a querer copiar. El chaleco tiene un diseño entallado y unos botones en la parte delantera que también puedes llevar desabrochados con una blusa blanca, por ejemplo, para aprovechar la prenda en los meses más fresquitos. Su precio es de 69,95 euros y está disponible en todas las tallas.

Tanto el chaleco como el pantalón, cuentan con una hebilla en la parte trasera que sirve para ajustar la prenda al gusto y además, aporta un toque muy original. El pantalón, por su parte, es de corte ancho y tiro alto, que estiliza mucho la figura. Su precio es de 89,95 euros.

María Pombo ya había desafiado a la mala suerte apostando por el amarillo en otras ocasiones, como en la boda de Marta Lozano con un original vestido con escote en la espalda. Y no solo ella, sino que el resto de 'influencers' y 'celebrities' ya son más que conscientes de que este color es el color de la temporada. Amelia Bono triunfó con un conjunto de Zara (que se agotó en cuestión de minutos) y hasta Kate Middleton sabe que este color va a ser un éxito asegurado.ç