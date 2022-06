María Pombo y María Fernández-Rubíes comparten los mismos pantalones estampados

Anchos y fresquitos, así es la nueva adquisición de ambas 'influencers', ¡y sientan genial!

Tamara Conde

No hay nada mejor que encontrar unos pantalones cómodos, fresquitos y con un estampado que siente ideal con cualquier cosa que te pongas. Ahora que las altas temperaturas han llegado, vestirse para ir a la oficina se complica un poco más, pues los vaqueros ya han quedado desterrados hasta nuevo aviso y le hemos abierto las puertas a las faldas y los vestidos. Pero para los días que no queremos recurrir a estas opciones, los pantalones anchitos se han convertido en nuestro mejor aliado y aunque los lisos son una opción muy versátil, los estampados (que no paramos de ver en todas las tiendas) nos tienen en enamoradas a todas.

Y las 'influencers' María Pombo y María Fernández-Rubíes ya han encontrado sus favoritos. Se han fijado concretamente en el mismo modelo, y no nos extraña, pues se trata de un pantalón con estampado floral fluido, perfecto para esta temporada.

María Fernández-Rubíes ha elegido el modelo rosa con las flores en verde, mientras que su tocaya a optado por el azul. Ambos son ideales y cada una ha decidido llevarlo a su manera, siguiendo su propio estilo. La primera de ellas ha decidido combinarlo con un jersey finito de canalé color 'nude' y accesorios en verde neón para combinar con las flores del pantalón y darle un toque más alegre al look. Como calzado ha elegido las sandalias de su nueva colección con 'Genuins' que no pueden gustarnos más.

María Pombo, por su parte, ha optado por un look más sencillo, para dar un paseo por las calles de Madrid. Ha elegido el modelo azul, combinándolo con un top básico blanco y un bolso de cadena negro.

Al ser de tiro alto y corte 'culotte', el pantalón tiene una forma que sienta de maravilla y estiliza mucho la figura. De estilo 'boho' y combinables con cualquier cosa, a estos pantalones no les hemos encontrado ninguna pega, y estamos seguras de que van a ser la opción ideal para esas noches de verano más fresquitas o, combinándolo con los accesorios correctos, para una ocasión más formal.

La pieza es de la tienda Nícoli y los puedes encontrar de ambos colores por un precio de 44'90 euros.