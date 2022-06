El truco de la reina Letizia para estar bronceada todo el año

Si tu sueño es lucir bronceado todo el año, atenta al secreto que desvela la reina Letizia.

En todos los actos los looks de la reina Letizia se convierten en los grandes protagonistas. Todo el mundo habla de su fondo de armario, de todos los diseñadores a los que ama y, por supuesto, lo bien que combina todos y cada una de estas piezas con todos los complementos. Sin embargo, en esta ocasión no solo queremos hablar de los looks, sino de lo bien que le sienta el bronceado que ha lucido en más de una ocasión, o más bien siempre.

Puede que haya pasado desapercibido, pero su bronceado ha llamado tu atención en más de una vez. No importa la estación del año en la que nos encontramos que ella luce un bronceado impecable. Y, si no, revisa las apariciones de la reina de los últimos meses y la piel morenita que luce. Sorprendente, ¿verdad?

Por ejemplo, la reina esta misma mañana se ha reunido de nuevo con Jill Biden en Madrid y ha sorprendido con un traje blanco muy favorecedor. Aunque sabemos que este tono suele potenciar mucho el bronceado, es cierto que no tiene nada que ver con el look seleccionado, pero tampoco con el inicio del verano.

La reina luce morena a lo largo de todo el año, ¿la clave para conseguirlo? La magia del autobronceador.

Te encanta el verano, precisamente, porque los días de playa y piscina ayudan broncear tu piel y tus looks cambian muchísimo cuando te ves bronceada. Te ves mucho más favorecida, por eso debes conocer el truco de la reina para conseguir ese tono sin esperar a la temporada estival.

Todo son ventajas. Con el autobronceador conseguirás elevar el tono de tu piel sin necesidad de poner en riesgo tu salud por una alta exposición solar.

Para un resultado profesional, antes de aplicar el producto debes preparar tu piel, exfoliar e hidratar para evitar así cualquier parche o tono irregular. Tampoco puedes olvidar aplicar el producto con un guante para autobronceador, este ayudará a repartir de manera uniforme y unificar el tono. Selecciona el autobronceador que mejor se adapte a tu tono de piel, para lograr un bronceado progresivo y lo más natural posible. Consigue una piel dorada y bronceada todo el año con los mejores autobronceadores. ¡Esta es nuestra selección!