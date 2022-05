El amarillo: de la mala suerte a la tendencia total este verano 2022

En todas las prendas y versiones, con solo echar un vistazo al 'street style' de esta temporada ya te habrás dado cuenta que este color ha invado la calle.

UXÍA B. URGOITI

A mediados de mayo seguro que ya tienes claro todo lo que se lleva y lo que no para esta primavera-verano. Ya has tomado nota de que escotes se llevan en la espalda, que las sandalias son con plataforma y que en tema de bolsos las cestas son las favoritas de las 'insiders' de moda. Pero ¿y el color? ¿qué pasa con el color de la temporada? Pues es que no te creas que lo tenemos muy claro. Hace un par de semanas éramos fans del verde, pero es que tras disfrutar de los primeros días de casi verano total, nos hemos dado cuenta de que estábamos equivocadas y que el rey va a ser el amarillo.

Los 'looks' de temporada teñidos de este tono están invadiendo el asfalto. Es curioso porque este color siempre ha estado asociado a la mala suerte, sin embargo, en este 2022 no solo es todo lo contrario, sino que además te favorece, porque en todas sus tonalidades, desde el vainilla al flúor, te va a quedar de maravilla en cuanto tu piel coja ese bronceado tan bonito que tienes solo por pasear por las calles de tu ciudad. (Tras haberte puesto mucha protección solar, claro)

Pero la verdad, no es una cosa que nos haya extrañado. Estamos en la temporada de la alegría y de la vuelta a la normalidad y para expresar eso no hay nada mejor que el amarillo. Se trata de uno de esos tonos alegres, llamativos y cargado de buen rollo que, sin quererlo, atraen las miradas y son capaces de levantar cualquier estilismo. Eso no quita para que todo lo que se mueve a su alrededor esté envuelto de cierta controversia. Amado y querido a partes iguales, levanta pasiones y despierta rechazos, aunque, lo mires por donde lo mires, la realidad es que este 2022 se pasea con soltura por las calles.

No es un color para cobardes, eso está claro. La que lo luce sabe que va a ser el centro de todas las miradas.

Si eres del club de las que se atreve, ya sabes que en moda el que no arriesga no gana, solo tienes que darte un paseo por tus tiendas favoritas, vas a encontrar tanta variedad de prendas en color amarillo que no vas a saber decidirte. Nosotras te ayudamos con nuestras favoritas.