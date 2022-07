Los tres vestidos de novia de Teresa Andrés Gonzalvo el día de su boda

La influencer ha escogido tres diseños completamente diferentes para celebrar su gran día con Ignacio Ayllón.

Julia García

Había pasado a ser habitual el cambio de look de la ceremonia a la fiesta posterior, pero ahora parece ser que la tónica general pasa porque no sean dos sino tres los vestidos la novia el día de su boda. Al menos entre las influencers si tenemos en cuenta que Marta Lozano así lo hizo hace poco más de un mes cuando se casó con Lorenzo Remohi –lució un trío de diseños de Lorenzo Caprile a cada cual más espectacular– y así ha hecho lo propio su gran amiga Teresa Andrés Gonzalvo el día de su enlace con Ignacio Ayllón.

La instagramer ha querido que sea Navascués quien confeccione el diseño con el que ha aparecido en el Monasterio del Puig a las afueras de Valencia del brazo de su hermano mellizo Toño. Un diseño de manga larga con parte superior tipo corpiño de escote triangular con hombros muy marcados y falda recta inspirado en los tradicionales trajes de fallera al que ha añadido una mantilla en forma de velo de más de tres metros de ancho que fue creada en 1832 y que perteneció a una de las casas reales más importantes de Europa.

Cristina Martínez-Pardo, de Navascués, ha sido también la encargada del segundo de los vestidos de novia de Teresa Andrés Gonzalvo. En este caso, el punto de partida era mucho más atrevido y creativo pero de nuevo recurría a potenciar los hombros con una elegante manga larga.

El punto de alta costura lo ponía el maxivolante que aparecía en la parte delantera y que conseguía un efecto de volumen genial para el banquete que ha tenido lugar a las afueras de Valencia.

Y como decíamos, no hay dos sin tres, de modo que para la fiesta nocturna ha vuelto la novia a transformar su estilismo por completo. Se ha pasado al final de la boda a un vestido corto de manga larga con cuerpo drapeado y escote barco que ha acompañado de una gran pamela a juego con el que ha logrado un resultado realmente sorprendente.

Lo que no ha cambiado en ningún momento de la jornada ha sido su estudiado beauty look, uno fresco y luminoso cuyo objetivo era realzar su belleza y bronceado natural. Para ello, su maquilladora habitual, Mara Fervi, ha logrado con productos de Dior Beauty un efecto ‘sun kissed’ de lo más favorecedor, un look luminoso combinado a la perfección con unos ojos ahumados en tonos rosados que ha sido la mejor elección.