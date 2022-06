El conjunto amarillo de Zara de Amelia Bono que está a punto de agotarse

Compuesto por top de volantes y minifalda perforada, es tan apetecible que dan ganas de ponerse a bailar con él como ha hecho la influencer.

Julia García

El efecto dopamina que la moda puede ejercer sobre nuestro estado de ánimo es asombroso. Es algo que ya sabíamos pero tras todo lo vivido con la pandemia que nos ha hecho darnos cuenta de lo verdaderamente importante y nos han hecho cargar el armario de sobriedad, ha pasado a ser prioritario pasarnos al lado contrario, liberarnos por fin para buscar piezas que con sus potentes colores nos hagan sentirnos bien.

Esta temporada las colecciones de las diferentes firmas se han llenado de propuestas cuyo objetivo no es otro que el de hacernos vibrar. Las prendas de las que hoy venimos a hablarte son el mejor ejemplo de ello porque transmiten buen rollo por todos los lados. Tanto, que dan ganas de ponerse a bailar cuando una las lleva puestas. Y eso es algo que no decimos nosotras, sino Amelia Bono, quien ha decidido deleitarnos en Instagram con una improvisada coreografía motivada por el estreno de un look como el suyo.

Como ves, lo que la influencer luce en el video que ha compartido con sus seguidores es un conjunto de Zara en color amarillo en el que destaca el original perforado que aparece repartido por ambas partes. En la minifalda, de tiro alto, con cremallera en uno de los laterales y acabado de volantes; y en el top, que incorpora esos mismos volantes en la zona de las mangas, dispone de escote de pico gracias a ser cruzado y atarse con un lazo al lado.

Cada una de las piezas que forman este dúo se venden por separado –29.95 euros la parte de arriba y 39,95 euros la de abajo– y nuestra recomendación es que no esperes a que lleguen las rebajas y seas muy rápida si quieres incorporarlo a tu repertorio de moda estival porque está a punto de agotarse en varias tallas tal y como avisa la firma desde su tienda online indicando que quedan pocas unidades.

Aunque juntas forman un dúo imbatible para ser llevado en diferentes contextos en las próximas semanas, conviene tener en cuenta que de manera independiente pueden combinarse de forma muy interesante ya sea el top con unos shorts, unos vaqueros o incluso sobre un vestido de tirantes, mientras que la falda parece una buena opción si se aprovecha su diseño para acompañarse de una sencilla blusa, de una camiseta informal o, por qué no, de un bañador o bikini sustituyendo así al clásico vestido playero.