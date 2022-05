María Pombo dice "sí" a vestir amarillo en las bodas

La influencer ha sido una de las invitadas más elegantes al enlace de Marta Lozano y Lorenzo Remohi dejando a un lado cualquier tipo de superstición.

Julia García

La boda de Marta Lozano y Lorenzo Remohi ha dado muchísimo juego, como era de prever. La influencer y el odontólogo han contraído matrimonio en Jávea, la localidad alicantina donde se conocieron, y con 300 invitados que les han acompañado en un día que seguramente nunca olvidarán.

Entre los muchos rostros conocidos que han acudido al evento celebrado en condiciones climáticas veraniegas, lo habitual en el Mediterráneo alicantino en esta época del año, han destacado los de las compañeras de profesión de la novia. Por ejemplo, Laura Escanes, Dulceida, Laura Matamoros, María Fernández Rubíes y, la reina de las influencers nacionales, María Pombo —aunque tiene medio millón más de seguidores en Instagram Dulceida que ella, todo sea dicho—.

La empresaria madrileña ya había dejado claro con su look de preboda que este evento estaba marcado en rojo en su calendario primaveral porque el vestido de Laagam de manga larga en color fucsia, uno de los tonos de moda esta temporada, bien podría haber sido el de invitada de boda. Sin embargo, ha preferido viajar al otro lado de la paleta de colores para el día del enlace de su amiga Marta Lozano, ya que ha optado por el amarillo en una versión apagada, pastel.

En concreto, María Pombo ha escogido una pieza muy elegante y sofisticada del diseñador español Jorge Acuña. El color, aunque no se parezca en nada al rosa más intenso, no le va a la zaga en lo que a tendencias se refiere. Ya te avisamos de ello recientemente: desde él vainilla hasta el flúor, esta primavera verano vas a vestir de amarillo. No lo vas a poder resistir —salvo que seas supersticiosa—.

De la exquisita creación de Jorge Acuña que ha llevado María Pombo en la boda de Marta Lozano, más allá del citado color, nos quedamos con su capacidad para destacar desde la sencillez gracias a detalles como el sugerente escote en uve a la espalda, la naturalidad de su caída o el original plisado que forma en la falda larga en tres partes capaz de llenar el conjunto de movimiento.

Los accesorios elegidos, unos pendientes de diamantes tamaño XXL firmados por Rabat y un clutch en formato caja nacarado, han sido los mejores acompañantes junto con su melena suelta con ondas marcadas para un look de invitada inspirador para nuestros próximos eventos.