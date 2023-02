Letizia Ortiz, una reina despampanante en Angola: moño, taconazo y pendientes con historia

El detalle más original del look lo encontramos en los pendientes, un modelo de aro trenzado con diamantes de los que cuelga una piedra redondeada en la que aparece un sol. Están en su joyero desde 2013 y a día de hoy su origen continúa siendo un misterio, lo que los hace aún más atractivos. El broche de oro lo pone el famoso anillo de Coreterno con las inscripciones "Amor che tutto move" (“el amor todo lo mueve”), una cita inspirada en la 'Divina comedia' de Dante; y en el interior "As long I'm existing you will be loved" (“mientras yo exista, tú serás amada”).