El momento 'lluvia de estrellas' de la reina Letizia en un avión: de abrigo y tacón cómodo a look veraniego y 'stiletto'

Para la ocasión, la consorte optó por un look cómodo y muy abrigado con el que hacer frente a las bajas temperaturas de la capital, que estos días no superan los 10º. ¿Su elección? Un abrigo negro de & Other Stories que combinó con un pantalón de traje a tono. También los botines escogidos son negros y, además, de tacón sensato, un calzado al que últimamente recurre con frecuencia debido a sus problemas de pies (en 2022 le diagnosticaron un neuroma de Morton que se suma a la metatarsalgia que padece de forma crónica). El único punto de color lo pone su jersey fucsia de cuello alto, que podría ser un estreno, aunque no es fácil identificarlo bajo el abrigo.