La reina Letizia pone rumbo a Angola con tacones moderados y sin un complemento fundamental

No es la primera vez que ambos matrimonios coinciden en eventos oficiales, pues ya les vimos almorzar juntos en el Palacio Real de Madrid en septiembre de 2021 con motivo de la visita de la pareja angoleña a nuestro país. Entonces la reina apostó por el 'made in Spain' con un vestido de Moisés Nieto que siempre es un acierto; y no nos sorprendería que en los próximos días siguiera la misma línea, llevando el talento de la moda española más allá de nuestras fronteras.