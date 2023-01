El recogido homenaje en forma de flor de lis de la reina Letizia para el funeral de Constantino

La reina Letizia ha apostado por un moño recogido bajo con un gran significado. El recogido en forma de flor de lis representa y es símbolo de la muerte Borbón y se trata de un recogido moño dividido como en dos partes o en forma de ocho. Un recogido al que no ha añadido toques o complementos para el pelo por una razón. Y es que a diferencia de los accesorios que ha seleccionado para los últimos eventos similares a los que ha asistido, esta vez la consorte ha prescindido de toques ya que al no tratarse de un funeral de Estado no resulta obligatorio para los asistentes, por protocolo, cubrirse la cabeza.