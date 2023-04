La rutina quemagrasas más cañera que siguen las celebrities y te hará subir de nivel

Realmente, en encontrar el equilibrio está la clave de la mejora. Por eso es básico tener conocimientos de las diferentes áreas y, sobre todo, seguir una rutina quemagrasas que te ayudará a adelgazar, a que tus ejercicios de fuerza sean más efectivos y a que tu ritmo no pare. ¿Todavía no has encontrado ninguna? Esta rutina que propone Crys Díaz es seguida por cantidad celebrities e 'influencers' y te llevará al límite.