Cristina Pedroche lanza su primer libro, su proyecto más personal hasta la fecha

Gracias a Editorial Planeta hemos podido conocer la sinopsis íntegra de este primer libro de la presentadora. Es la siguiente: «¿Lo has experimentado alguna vez? ¿Has vivido eso de estar en el mejor momento de tu vida sintiéndote, al mismo tiempo, tan mal? No pensé que este tipo de cosas pudieran pasar. Bueno, yo creía que muchas de las cosas que te explicaré en este libro no me iban a pasar. Hasta que pasan. Así que puede que aquí descubras a una nueva Cristina Pedroche. ¿Qué estoy sintiendo a la vez que todo este amor me está desbordando? Miedo. El miedo puede ser una herramienta valiosa. ¿Temes hacerlo, pero sabes que es bueno? “Hazlo con miedo” está siendo mi mantra desde que nació Laia, mi niña. Pero el miedo también tiene otra cara que no es tan agradable. Yo la veo y la siento cada día desde hace algún tiempo. La verdad es que tengo miedo a decepcionarme a mí misma; miedo a no estar a la altura de mis propias expectativas y de la madre que quiero ser. Miedo a no poder con todo… Está claro que aquí hemos venido a hablar con total sinceridad. Ojalá que de todo esto consiga un nuevo aprendizaje. Me digo a mí misma que valdrá la pena. Sé que terminaré dándoles las gracias a mis miedos.».