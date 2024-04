Cristina Pedroche confirma por qué el combo vestido corto y sandalias planas es el ganador esta primavera

Sabemos que a Cristina Pedroche le apasionan los vestidos (no solo los que luce cada Nochevieja), y que son una de las prendas que más se pone, de todos los tipos y estilos. Con el ascenso de las temperaturas y la llegada de la primavera, es el momento ideal para adaptar su estilo a las tendencias de la temporada. Y entre estas, destaca una combinación que nunca falla en el repertorio de la presentadora: el vestido corto con sandalias. Se lo hemos visto en una de sus últimas publicaciones, donde aparece tumbada en un banco con un precioso vestido de estampado de mariposas multicolor y unas sandalias planas súper cómodas. Un look que, no solo es muy versátil, sino que también se alinea con las últimas tendencias de moda, ofreciendo comodidad sin sacrificar el estilo. No podemos olvidar que los vestidos cortos son la quintaesencia de la primavera y que nos permiten una mayor libertad de movimiento y son ideales para los días más cálidos. Y, por otro lado, las sandalias planas, un calzado perfecto para complementar la ligereza del vestido corto. Elegir el par correcto puede elevar nuestro look instantáneamente, brindándonos tanto confort como un toque chic. Palabra de Cristina Pedroche.