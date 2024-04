¡Reencuentro de amigas! El gesto de la reina Letizia con Sonsoles Ónega que casi nadie vio

"Mi querida Let, ¡la que has liado!", escribió Sonsoles a modo de dedicatoria en ese ejemplar de 'Las hijas de la criada' que ahora forma parte de la biblioteca de Zarzuela. Y no se equivocaba: aquel gesto de amistad en público tuvo una gran repercusión y generó bastante revuelo en la firma de libros, puesto que fueron muchos los presentes que quisieron llevarse a casa una foto con la reina y aprovechar la oportunidad para charlar con ella.