Los libros más recomendados para leer esta primavera 2024

"En los arrozales frente a un camping de El Saler aparecen unos misteriosos círculos. Es lo que los aficionados a lo oculto y a los extraterrestres llaman 'crop circles': formas geométricas de gran tamaño que surgen de un día para otro en un campo sembrado". Esta es la sinopsis de lo nuevo de García Llovet, un universo no apto para quienes no dejan volar la imaginación a través de la lectura ni para quienes no buscan sorprenderse a través de una novela.