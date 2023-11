De Sonsoles Ónega a Mar Peiteado: el selecto grupo de amigas de la reina Letizia

"A mí me lo han contado porque yo no estaba, pero fue la reina Sofía al Congreso de los Diputados poco después de que se conociera el compromiso de don Felipe con la reina Letizia y todas las periodistas se arremolinaron a hablar con ella y entonces le dice una: 'Ay, doña Sofía, que no sabíamos que el Príncipe buscaba en el gremio, de haberlo sabido nos habríamos arreglado más'", relató Ónega, quien reconoció que para toda la profesión "fue un shock". "Que una periodista enamorara al príncipe de Asturias entonces fue un terremoto brutal", añadió.