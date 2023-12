Alonso Guerrero Pérez: ¿Quién fue el primer marido de la reina Letizia?

Lo que nadie puede dudar es que Alonso Guerrero Pérez ha tratado de mantenerse al margen de la presión mediática y, aunque siempre ha sido consciente de su notoriedad por ser el ex marido de la actual monarca de España, no hay periodista ni ningún medio que haya logrado una entrevista con él. Para muchos, Alonso Guerrero rompió el silenció en el 2018 con su libro "El Amor de Penny Robinson", donde, en teoría, daba algunas pistas de su vida sobre los años que estuvo casado con la reina Letizia. Pero, lo cierto es que no dejaba de ser una novela de ficción en el que retrataba su realidad, la transformación de un hombre común a la de un personaje mediático.