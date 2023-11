¿Cómo se conocieron Sonsoles Ónega y la reina Letizia?

Solo hace unas semanas, la popular presentadora se atrevió a comentar cómo se enteró de que su íntima amiga había empezado a salir con el entonces príncipe de Asturias. Fue en el programa de 'El novato', de Joaquín Sánchez, donde dijo que "no me acuerdo, hace muchos años de esos. Madre mía, no sé, sería algo así como: ‘Me he enamorado de un bombero’, porque se parece un poco el Rey a un bombero, apagando fuegos todo el día". Eso sí, sobre cómo es la la reina Letizia en las distancias cortas, Sonsoles no profundiza mucho pero deja claro que "no ha cambiado nada y es una buena amiga".