La opinión de la reina Letizia sobre la novela de su amiga Sonsoles Ónega

El desconcierto se hace notar cuándo le informan sobre la presencia de la reina y ella responde: "¿Qué reina?, ¿Qué me estás contando?" y acto seguido la pudo ver en la cola de la firma esperando con su libro en mano. Posteriormente se formuló la pregunta que todos estábamos esperando: "¿Te ha contado la reina Letizia algo de la novela?", a lo que Sonsoles dice que sí pero no entra en detalles porque sería una respuesta demasiado extensa, decía entre risas pero culmina el tema con "No le ha disgustado, digamos".