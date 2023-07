Entrena todo tu cuerpo a la máxima intensidad con estos sencillos ejercicios de 'cross trainig'

El segundo ejercicio se llama 'Walk Out Push'. Estando de pie y con la esterilla estirada frente a nosotras vamos a llevar las manos hacia el suelo tratando de no doblar en exceso la espalda. Desde ahí "caminaremos" apoyando las plantas de las manos y dando varios pasos con ellas hacia delante y hacia atrás, procurando no mover los pies del sitio. Al llegar adelante estiraremos el cuerpo y bajaremos haciendo una flexión en posición de plancha. Haremos esto durante 40 segundos y descansaremos 20.