El 'mermaiding' o 'sirenismo' ha llegado a España (y todas queremos probarlo): aprende las claves para nadar como una sirena de verdad

Así lo reconoce Susana Seuma que nos explica que es un deporte "para todo el mundo", desde los pequeños con más de 5 años (por motivos de seguridad), hasta los más mayores. "Vienen personas con cuerpos y capacidades diversos. Desde niños que no eran hábiles en el agua, pero tenían tanta ilusión que al final me he adaptado para poderles enseñar". Además de los pequeños que están aprendiendo a desenvolverse en el agua, también cuentan con público más mayor. "Nuestro récord lo tiene un señor de 63 años", explica Seuma.