Así ha cambiado esta canción de ‘La Sirenita’ para incluir el consentimiento de Ariel

Ahora le ha llegado el turno de ‘La Sirenita’ y, más concretamente, de su ‘remake’, que acaba de estrenarse en los cines este viernes. Y es que hay una canción especialmente polémica, por no incluir, para muchos, el consentimiento de Ariel. Nos estamos refiriendo a ‘Bésala’ (‘Kiss the girl’ en versión original). Este tema fue nominada al Óscar a ‘Mejor canción’ y, en esta nueva entrega, se ha visto alterado para adaptarse a las nuevas sensibilidades y evitar así la idea de que Ariel podría haberse visto forzada a besar al príncipe Eric. De esta forma, en lugar de decir «mírala y ya verás, no hay que preguntarle», en esta nueva versión se cambia el ‘no’ por sólo: «mírala y ya verás, sólo hay que preguntarle». Y es que, según explicaba el director, Rob Marshall, en una entrevista con ‘The Direct’ «es importante recordar que la cultura y las sensibilidades han cambiado en los últimos 34 años, y es vital que seamos respetuosos con esos cambios»