La natación salvaje o 'wild swimming' son tendencia este verano

• Hidrátate. Es un error común pensar que no hace falta hidratarse cuando se nada. Estar en el agua no significa que tu cuerpo no te pida agua para beber. Debemos tener en cuenta que la temperatura aumenta cuando se hace cualquier ejercicio y perdemos gran cantidad de líquidos. Al estar rodeados de agua podemos tener la sensación de no sudar ni estar deshidratados. Pero no es así.