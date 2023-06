Deja de descuidar tu pelo: te contamos por qué necesitas utilizar un protector solar para tu melena

Parece que, por fin, podemos decir que llega el verano y con éste el esperado momento de pasar largas jornadas en las piscinas y playas. En tu neceser, seguro, no faltará una crema solar que habrás elegido cuidadosamente atendiendo a tu tipo de piel, pero... ¿y el protector para el pelo? El cabello es el gran olvidado de la época estival, ya que, no terminamos de ser conscientes de los efectos que el sol (sumados a los del cloro y la sal) provoca en él. En este caso, te hablamos del daño cosmético, es decir, aquel que se produce a un nivel estético, ya que, el hecho de que se ‘queme’ la fibra capilar, no pondría en riesgo nuestra salud, aunque tenemos que decirte que no ocurre lo mismo con el cuero cabelludo, donde sí que tenemos que tener especial cuidado para prevenir el cáncer de piel (para esto, los protectores solares no son suficientes y se debería usar también una barrera física como sombreros o sombrillas).