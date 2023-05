El truco para reaplicar el protector solar cuando llevas maquillaje

Pero los días de verano que preparamos la piel y nos maquillamos, podemos sentirnos un poco perdidas. ¿Cómo reaplicamos el protector solar sin estropear el maquillaje? Ya no hay más excusas porque los expertos dermatólogos y, con ella, las recomendaciones de Tik Tok tienen la solución a todos nuestros problemas. Y es que reaplicar el protector solar, aún estando maquilladas, ya no es un problema. Y no, no se estropeará. ¡Atenta!