Gisela Pulido: “Los sacrificios forman parte del camino”

Desde pequeña, mi padre me enseñó a practicar todos los deportes que él hacía: snowboard, surf, bodyboard, skate… y también empecé a competir en natación. Con 6 años vi a mi padre haciendo kitesurf, pero no me dejó practicarlo, así que empecé a fabricarme mi propia cometa con un destornillador, algunos cabos que tenía él, algunas líneas y una bolsa de plástico. Cuando mi padre lo vio, decidió comprarme un kite para que pudiera aprender.