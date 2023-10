Todos los invitados a la fiesta del 18 cumpleaños de la princesa Leonor: estas serán las grandes ausencias

En cuanto a los primos de Leonor, parece que ya se ha confirmado que Victoria Federica no podrá estar presente, ya que este mismo viernes dejó el país para emprender un viaje, junto a sus amigos, por Perú. En cuanto a Froilán, no ha trascendido si su nuevo trabajo en Abu Dabi le permitirá acudir, aunque teniendo en cuenta que visita nuestro país a menudo, no parece que sea un obstáculo. En el caso de los hijos de la infanta Cristina, quienes tienen más sencillo estar presentes son Irene, que ha decidido cogerse un año sabático antes de continuar sus estudios en el International School of Lausanne (Suiza), y Pablo, que vive en Cataluña, al formar parte del equipo de balonmano Fraikin BM Granollers. El resto de sus hermanos, lo tienen algo más complicado ya que, Juan y Miguel Urdangarin, residen actualmente en Reino Unido.