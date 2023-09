Las infantas Cristina y Elena podrían no asistir a la fiesta por la jura de la princesa Leonor

Un acercamiento que podría no tener lugar ya que, al parecer, las infantas Cristina y Elena habrían puesto una condición para asistir a la celebración familiar. Así lo apuntan desde Elnacional.cat, donde señalan: “No está del todo claro que las infantas acudan al evento. Ambas han pedido no verse con Felipe y Letizia si no se solucionan las tiranteces en la familia”.