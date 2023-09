El guiño de la reina Letizia a la princesa Leonor en el Teatro Real del que nadie se dio cuenta

Y fue cuando pudimos comprobar, una vez más, la facilidad que tiene la reina para brillar con luz propia gracias a un estilismo que no dejó a nadie indiferente, un look muy elegante en clave lady de una firma que a la mujer de Felipe VI le gusta mucho y que ha hecho que lo elija en otras ocasiones. Se trataba de un vestido negro de inspiración hollywoodiense de The 2nd Skin. Un diseño que adaptaba a la perfección a su musculada silueta, destacando del patrón el cuello redondo, tirante ancho y falda con vuelo de corte midi así como un cinturón XS a tono. Un 'lookazo' 'made in Spain', pero que no era de estreno ya que se lo habíamos visto en otras ocasiones.