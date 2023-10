¿Reconciliación entre Leonor y Victoria Federica? La influencer se manifiesta en público sobre el papel de su prima

Se espera, por tanto, que Juan, Pablo, Miguel e Irene, los hijos de la la infanta Cristina e Iñaki Urdangarín, sí que acudan a la reunión de carácter privado que se celebrará tras los actos oficiales. No estarán en cambio, ni Froilán –alega motivos de trabajo que le imposibilitan volar desde Abu Dabi donde vive junto su abuelo– ni Victoria Federica. "Victoria Federica no quiere asistir al evento con sus tíos por, discrepancias familiares", desveló Monarquía confidencial según fuentes cercanas a la influencer. "Saben que no son bienvenidos en la Casa Real", añadió.