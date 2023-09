Victoria Federica in Paris: la estrella del ‘front row’ junto a su padre, sus primas ‘influencers’ y otras ‘royals’

La ‘influencer’ ha llegado a la cita acompañada por su padre, Jaime de Marichalar, una estampa que también se ha repetido en numerosas ocasiones y que no debería sorprendernos: se dice que es él quien está detrás de algunos de sus mejores looks y, teniendo en cuenta que colabora con el grupo LVMH desde hace más de 30 años y que es consejero y miembro del consejo de administración de Christian Dior desde hace 25 años, no nos extrañaría que de verdad fuera el asesor de confianza de su hija en cuestiones de moda.