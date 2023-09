Victoria Federica celebra su 23 cumpleaños rodeada de amigos e influencers

Y es que no podemos dejar pasar que Victoria Federica se ha convertido en una de las influencers más famosas y solicitadas de España así como en un gran reclamo para las marcas de moda y belleza que han visto en ella una fuente de ingresos inagotable. Desde su cuenta de Instagram publica fotografías cada vez más cuidadas y que realizan fotógrafos profesionales. Unas instantáneas que guardan una estética impecable y poses que suelen hacer la mayoría de it girls. Además, su estilo fresco, con la combinación de prendas de marcas low cost con otras de lujo, también ha ayudado a este impulso. Por eso, no es extraño que en el día de su 23 cumpleaños, Victoria Federica organizase una cena informal y emotiva con sus mejores amigos y que dio lugar a momentos divertidos e inolvidables.