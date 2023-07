El look más playero de Victoria Federica con camisa de lino y falda pareo

El lino es el tejido del verano por excelencia. Es fresco, ligero, resistente, regula la temperatura y tiene una textura que sienta de maravilla. Por eso, no hay año que no queramos llevarlo en diferentes prendas y, hasta ahora, los vestidos y pantalones eran las más recurrentes. Pero este verano triunfan las camisas de lino, y no hay experta en moda que no luzca la suya de diferentes maneras, según el look. Y quizá por ello, Victoria Federica se ha decantado por esta prenda.