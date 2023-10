Paloma Rocasolano, la madre de la reina Letizia, una de las invitadas más esperadas en la entrega de los Premios Princesa de Asturias

Allí veremos también a otros miembros de la familia de la princesa Leonor que no han dudado en acudir para vivir en directo un momento tan especial. Nos referimos a sus abuelas, la reina emérita Doña Sofía y Paloma Rocasolano, la madre de la reina Letizia, que no se pierden ninguna de las ediciones. Esta última es una mujer discreta y ajena al foco público y que, con la excepción de algún evento familiar de gran importancia, como la confirmación de la infanta Sofía o los Premios Princesa de Asturias, no suele prodigarse mucho. Quizá por eso, la cita de esta tarde será fundamental para que volvamos a ver a la madre de la reina que seguro que no podrá evitar emocionarse cuando vea a su nieta pronunciar su esperadísimo discurso.