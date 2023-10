Los detalles de la princesa Leonor y la infanta Sofía que nadie vio en el concierto de los Premios Princesa de Asturias

Aunque es cierto que el look beauty elegido anoche por la infanta Sofía podría considerarse como un maquillaje muy natural, sí que hay ciertas diferencias con respecto al tipo de make up al que nos tenía acostumbradas, ya que en esta ocasión añadió dos puntos de tendencia (que arrasan en TikTok) que indicaban que no solo le gusta seguir las modas en lo que a belleza se refiere, sino que poco a poco va eligiendo maquillajes mucho más adultos.