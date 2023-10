Todos los eventos y horarios al completo de los premios Princesa de Asturias: todas las actividades

El programa comenzó el 10 de octubre con actividades de bienvenida, un concierto de ¡Donna and the Dynamos, que homenajea al popular trío de amigas, y la proyección de la película "Mamma Mia". Durante estos días, se llevarán a cabo eventos relacionados con Murakami y Streep, incluyendo conciertos, cine y charlas, aunque es cierto que la última semana es la que cobra mahor importancia. No será hasta el jueves cuando los reyes y sus hijas lleguen a Oviedo.