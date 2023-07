Primeras imágenes de Froilán con su novia, la influencer Belén Perea

En el programa de Telecinco también dijeron que la pareja no se esconde en el hotel ni andan con estrategias. "La verdad que se muestran tranquilos, relajados… Los que estábamos aquí lo comentábamos. Eran dos personas normales. Ahí como si nada. Los planes de noche ya eso si que no lo sé. Tengo que decir que no los he visto dándose un beso en ningún momento, pero sí que tienen una complicidad que, yo diría, de amigos no es. Que podría ser, pero estar estuvieron alojados en la misma habitación. Demasiadas casualidades", añadía este testimonio con el que contó el programa de Telecinco.