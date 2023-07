Todas las mujeres de Bertín Osborne: de Ana Obregón, a Gabriela Guillén

En 2021 ambos anunciaron que, de mutuo acuerdo, habían decidido separarse pero siempre han actuado como una familia con respecto a sus hijos y se han apoyado y se han demostrado cariño y amistad mutuamente. Ni siquiera las palabras del artista en un espacio en el que aseguraba en febrero que no sabía "qué era estar enamorado" lograron abrir una brecha entre ambos, aunque sí dolieron a Fabiola. Él declaró que quería mucho a su ex, pero que la convivencia no era lo suyo. También indicó que estaba "fenomenal" solo, que no echaba de menos estar en pareja.