Los amores de Bárbara Rey en la vida real, más allá del rey

Sin desvelar nombres, Bárbara Rey confesó en el sofá de 'All you need is love', de Risto Mejide, que había tenido una experiencia con otra mujer. "Fuimos otra mujer, su pareja, la mía y uno que era el socorrista", recordó. Sin embargo, ya en 2011 la vedette reconoció en el programa 'Deluxe' que había compartido un momento íntimo con la periodista Chelo García-Cortés. "Hemos tenido una noche de amor", afirmó, tras reprochar a la otra que lo hubiera desvelado antes. "Fue una cosa que surgió porque no pensamos en ningún momento que ocurriría eso. Ella se quedaba en mi casa, yo vine de trabajar y surgió (...). Me dio un masaje en los pies, nos miramos, nos tocamos, nos acariciamos y surgió. Después de hacerlo nos quedamos extrañas, hablamos de todo y me di cuenta de que no era mi camino. Me encontraba bien con ella pero era un amor fraternal que no podía llegar a otra cosa", explicó.